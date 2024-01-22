30 يوم!! رسميًا مدة اجازة الترم الاول للمدارس 2024 بعد قرار التعليم المصري الجديد

مدة إجازة الترم الاول للمدارس 2024 تداولت الكثير من المنشورات حول هذا فالجميع يرغب في معرفة مدة هذه الإجازة، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات بعد مداومة الفصل الدراسي الأول والانتهاء منه، حيث حددت الوزارة أن الإجازة لهذا الفصل ستكون مدتها لا تتجاوز الأسبوعين وسيتم البدء في الفصل الثاني مباشرةً، ولمعرفة باقي المعلومات عليك أن تقوم بمتابعة هذا المقال.

مدة اجازة الترم الاول للمدارس 2024

قامت الوزارة الخاصة بالتعليم بطرح موعد بداية إجازة العام الدراسي الأول، وذلك بعد انتهاء طلاب الجامعات وأيضًا الشهادة الاعدادية من أداء الامتحانات الخاصة بهم، وقالت إن بداية الإجازة ستكون من يوم الخميس الموافق ل 25 يناير طبقاً للعام الجديد، وستكون نهايتها يوم 8 فبراير، وهذا يعني أن إجازة الترم الاول للمدارس ستكون مدتها اسبوعين فقط وذلك على التوالي.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2024

تساءل البعض من المواطنين عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، فمن المعروف أن الوزارة تقوم بوضعها في أول السنة لكي يتم السير عليها، ولمعرفة هذه الخطة تابع السطور التالية وهي: