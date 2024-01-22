رابط التسجيل فى منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 في الجزائر (الخطوات + الشروط +الأوراق المطلوبة) minha anem dz

منحة المرأة الماكثة فى البيت بالجزائر 2024، فى ظل سعى الحكومة الجزائرية لوضح خطط مستقبلية لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين بالجزائر، من خلال أطلاق بعض المنح المادية والمعنوية للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، قامت الحكومة الجزائرية بأطلاق منحة المرأة الماكثة فى البيت، للسيدات المطلقات والأرامل لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، ومن خلال هذا المقال سنقدم اليكم بالتفصيل خطوات وشروط التقديم على منحة المرأة الماكثة فى البيت.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالأعلان عن بعض الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل بمنحة المرأة الماكثة فى البيت، وجاءت الخطوات كالأتى :

قم بالدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

انقر على ايقونة “منحة المرأة الماكثة بالبيت”.

قم بأختيار الولاية التابعة لها.

املئ البيانات المطلوبة بالتفصيل مع مراعاة التأكد من صجتها.

ارفق الأوراق والوثائق الرسمية المطلوبة.

اضغط على ايقونة “ارسال الطلب”.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024

حددت الحكومة الجزائرية بعد الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين بالمنحة، وجاءت الشروط كالأتى :

أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

أن تكون التقدمة مقيمة بالجزائر.

أن لا يقل عمر المتقدمة عن 18 عام ولا يزيد عن 50 عام.

أن لا تكون المتقدمة قد سبق لها الحصول على منح حكومية من قبل.

أن لا تكون المتقدمة لها املاك او اصول ثابتة.

أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل دراسى.

يجب على المتقدمة ان يكون لديها اطفال ترعاهم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة فى البيت بالجزائر 2024

هناك بعض الأوراق والوثائق الرسمية المطلوبة لأستكمال التسجيل فى المنحة، وجاءت الأوراق والوثائق المطلوبة كالأتى :