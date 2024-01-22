“أكثر من 25 إجازة مدفوعة الأجر” الاجازات الرسمية في عام 2024 للقطاع الخاص والحكومي

تتبوأ أجندة الإجازات الرسمية لعام 2024 أهمية كبيرة في تنظيم الفترات الهامة التي يحق للعاملين الاستفادة منها بناء على القوانين والتشريعات العملية يمكن للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة الاستمتاع بإجازات رسمية بأجر مدفوع وفقا للأيام المحددة.

الاجازات الرسمية في عام 2024 للقطاع الخاص والحكومي

ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

– توافق يوم الخميس 25 يناير.

عيد الفطر المبارك

– الأربعاء 10 أبريل وحتى الجمعة 12 أبريل.

عيد تحرير سيناء

– توافق يوم الخميس 25 إبريل.

عيد العمال

– توافق يوم الأربعاء 1 مايو.

عيد شم النسيم

– توافق يوم الإثنين 6 مايو.

وقفة عيد الأضحى

– توافق يوم الأحد 16 يونيو.

عيد الأضحى المبارك

– الإثنين 17 يونيو الى الخميس 20 يونيو.

ثورة 30 يونيو

– توافق يوم الأحد 30 يونيو.

رأس السنة الهجرية

– توافق يوم الإثنين 8 يوليو.

ثورة 23 يوليو

– توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو.

المولد النبوي الشريف

– توافق يوم الإثنين 16 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة

– توافق يوم الأحد 6 أكتوبر.

بالنسبة للقطاع الخاص

بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يمنح العاملون في القطاعين الحكومي والخاص إجازة رسمية بأجر كامل لمدة 15 يوما وذلك وفقا لأحكام القانون المعمول به يتم تنظيم هذا الأمر بما يتناسب مع حقوق العمال وفقا للنصوص القانونية المعمول بها.

أقرب إجازة للقطاع الحكومي 2024

أعلنت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية، بأنه سوف يكون أقرب إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الحكومي 2024 هي إجازة ذكرى عام 25 من شهر يناير، وبمناسبة هذا الحدث العظيم فقد يكون احتفالًا وطنيًا للجمهورية العربية وسوف يكون إجازة رسمية بشكل رسمي لجميع المواطنين.