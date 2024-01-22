باقي كام يوم؟!! موعد نهاية امتحانات الترم الاول في مصر 2024 + الاستعلام عن النتائج

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نهاية امتحانات الترم الاول في مصر 2024 وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 وذلك قبل يوم إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير يوم الخميس الموافق 25 يناير القادم ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نهاية جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الحالي وقد بدأت الامتحانات يوم السبت الموافق 3 يناير 2024.

موعد نهاية امتحانات الترم الاول في مصر 2024

تنتهي امتحانات الترم الاول 2024 يوم الاربعاء القادم الموافق الرابع والعشرين من يناير الجاري وقد استمرت امتحانات الفصل الدراسي الاول لمدة 3 أسابيع لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي ، وقد بدأت امتحانات الشهادة الاعدادية يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 ومن الجدير بالذكر أن اجازة نصف العام تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير الجاري وتستمر لمدة اسبوعين كاملين.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وذلك بعد انتهاء اجازة نصف العام والتي تصل مدتها إلى أسبوعين كاملين وفق الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم ، وينتظر جميع الطلاب في جميع الصفوف الدراسية موعد ظهور نتائج الترم الأول والتي من المتوقع أن يتم ظهورها خلال الأيام القليلة القادمة ، ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر مايو 2024 ، وذلك لمدة 14 أسبوع دراسي ، ومن المحدد أن تبدأ امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 10 مايو 2024.