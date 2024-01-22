أعرف حالًا موعد عرض مسلسل حالة خاصة على موقع لاروزا!! وشوف رام الله هتتجوز نديم ولا أسر؟

يبحث الكثير من محبي ومتابعي مسلسل حالة خاصة عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة على موقع لاروزا حيث يترقب جميع عشاق ومتابعي المسلسل موعد عرض الحلقة السابعة والثامنة وذلك يوم الأربعاء القادم حيث يتم عرض حلقتين من مسلسل حالة خاصة يوم الأربعاء من كل اسبوع ، ويمكنكم مشاهدة مسلسل حالة خاصة عبر تطبيق Watch it كما يُعرض المسلسل عبر قناة ام بي سي مصر يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة على موقع لاروزا

نكشف اليوم عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة على موقع لاروزا حيث يتوقع الكثير من مشاهدي مسلسل حالة خاصة عرض الحلقات الجديدة من المسلسل عبر موقع لاروزا وذلك يوم الاربعاء القادم الموافق 24 يناير 2024 ، ويناقش مسلسل حالة خاصة قصة بطل المسلسل الذي يعاني من مرض التوحد ، ولكنه يمتلك ذكاء حاد وطرقة خاصة في عمله حيث يعمل محامي في مكتب محامية كبيرة ويقوم بمساعدتها في حل الكثير من القضايا الصعبة بذكائه وقدرته المميزة.

ما هي قصة مسلسل حالة خاصة؟

بعد معرفة موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل حالة خاصة يبحث الكثير من متابعي المسلسل عن الأحداث القادمة التي تخبئها الحلقة السابعة بعدما انتهت الحلقة السادسة ببطل المسلسل “نديم” والذي بدوره الممثل “طه الدسوقي” وهو يزور صديقته “رام الله في بيتها وهي تنتظر شخص آخر لعقد قرانها وتحمل الحلقة الجديدة الكثير من الأحداث المنتظرة والغير متوقعه.