“هنـــا” معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة .. أعرف وأحسب هتقبض كام بالظبط

معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف رواتب ومعاشات شهر يناير 2024 نظرا لإجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وبناء على هذا القرار، بدأ المستحقون للمعاشات في التساؤل حول مدى صحة تبكير موعد صرف معاشات شهر فبراير القادم.

معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة

وفي سياق ذلك، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، زيادة المعاشات اعتبارا من شهر يناير الجاري هذا الإعلان يعزز التفاؤل بين المستفيدين من المعاشات، حيث يتوقعون الحصول على المزيد من الدعم المالي بداية من شهر فبراير تأتي هذه الخطوة في إطار تقديم الخدمات المالية بشكل أفضل وتيسير عمليات الصرف للمستحقين، مع مراعاة الظروف الاستثنائية المتعلقة بالأحداث الوطنية والاحتفالات.

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسيلة إلكترونية لأصحاب المعاشات للوصول إلى معلومات معاشهم بسهولة لتحقيق ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية: