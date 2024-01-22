“هنـــا” معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة .. أعرف وأحسب هتقبض كام بالظبط
معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف رواتب ومعاشات شهر يناير 2024 نظرا لإجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وبناء على هذا القرار، بدأ المستحقون للمعاشات في التساؤل حول مدى صحة تبكير موعد صرف معاشات شهر فبراير القادم.
معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة
وفي سياق ذلك، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، زيادة المعاشات اعتبارا من شهر يناير الجاري هذا الإعلان يعزز التفاؤل بين المستفيدين من المعاشات، حيث يتوقعون الحصول على المزيد من الدعم المالي بداية من شهر فبراير تأتي هذه الخطوة في إطار تقديم الخدمات المالية بشكل أفضل وتيسير عمليات الصرف للمستحقين، مع مراعاة الظروف الاستثنائية المتعلقة بالأحداث الوطنية والاحتفالات.
الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي
توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسيلة إلكترونية لأصحاب المعاشات للوصول إلى معلومات معاشهم بسهولة لتحقيق ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- قم بالتسجيل على الموقع إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، أو قم بتسجيل الدخول في حال كنت قد سجلت مسبقا.
- اختر أيقونة “خدمات أصحاب المعاشات” من القائمة.
- انقر على “استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”.
- يمكن للمستحق للمعاش مراجعة تطور زيادة المعاش.
- افتح الصفحة وانقر على زر “بدء الخدمة”.
- أولا، ادخل الرقم القومي الخاص بك كمستخدم ثم، أدخل اسم الأم الأول.
- ثم انقر على رمز “إرسال الطلب”.
- ستظهر بيانات الرقم التأميني بعد ذلك.
- باستخدام هذه الخطوات، يمكن للأفراد الاطلاع بسهولة على معلومات معاشهم الاجتماعي عبر الإنترنت.