حقيقة زيادة منحة البطالة الجزائرية 2024 إلى 18000 دينار ورفع السن إلى 50 عام

تحتل منحة البطالة الجزائرية اهتمام الكثير من المواطنين في الجزائر، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الجزائري أن الدعم الجديد للفئات الأكثر احتياجًا تم إدراجه في الميزانية الجديدة للعام 2024، وبالطبع تهدف تلك المنحة إلى مساعدة الباحثين عن عمل حتى يجدوا عمل ثابت ومستقر، وهذه المنحة مؤقتة لمدة ستة أشهر فقط، ويتم تجديدها في حالة استمرار نفس الظروف.

منحة البطالة الجزائرية

أكدت وكالة التشغيل الوطنية أن كل ما أثير حول زيادة منحة البطالة إلى ثمانية عشر ألف دينار جزائري هو محض شائعات، لا أساس لها من الصحة، وأن أخر زيادة تم تطبيقها كانت الزيادة من ثلاثة عشر ألف دينار إلى خمسة عشر ألف دينار، ولم يطبق أي زيادات أخرى على المنحة.

أما فيما يتعلق بزيادة سن التقديم والحصول على المنحة إلى خمسين عام، فهذه أيضًا شائعات، حيث أن السن الذي تم تحديده للتسجيل في المنحة يتراوح ما بين تسعة عشر عام إلى أربعين عام فقط.

شروط منحة البطالة الجزائرية

أما عن الشروط التي تم تحديدها للتسجيل في منحة البطالة الجزائرية فهي كالتالي:

أولًا: أن يكون صاحب الطلب من الجنسية الجزائرية.

ثانيًا: أن يكون مقيم داخل الجزائر.

ثالثًا: ألا يكون صاحب الطلب يعمل في القطاع العام أو الخاص.

رابعًا: ألا يكون لدى صاحب الطلب دخل شهري ثابت.

خامسًا: ألا يكون لدى صاحب التسجيل أملاك أو عقارات باهظة، أو تسجيل تجاري.

سادسًا: لابد أن يكون لديه مؤهل جامعي.

سابعًا: أن يكون مسجلًا في الوكالة الوطنية للتشغيل.

أما عن المستندات المطلوبة للتسجيل فهي كالتالي: