epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

ما زالت امتحانات الثالث متوسط مستمرة وذلك لجميع الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات العراقية، حيث إن وزارة التربية العراقية، حريصة على تفعيل الموقع الرسمي للوزارة من أجل الإستعلام عن النتائج بكافة المراحل التعليمية، إضافة إلى أن عرض النتيجة يكون عقب الإنتهاء من الإمتحانات ومراجعتها بشكل واضح وصحيح، ويمكن الإستعلام عن النتيجة وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول لموقع وزارة التربية الرسمي.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

اختيار السنة الدراسية.

بعد ذلك يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب.

ليتم الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم ظهور جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

امتحانات الثالث متوسط العراق

بدأت منذ يوم الأحد الماضي الموافق 21 من شهر يناير 2024 امتحانات الثالث متوسط في العراق، التي شملت جميع المحافظات العراقية، على أن أطلقت وزارة التربية العراقية كافة الخدمات التي تؤهل كل طالب من خوض هذه الإمتحانات، هذا وأن الوزارة حريصة على ضمان تادية الإمتحان بكل سهوية ويسر، وضمان الشفافية والنزاهة أثناء عمليات التصحيح والمراجعة.