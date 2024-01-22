ماهي حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير!! وزارة التموين تفصح عن الأمر

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير تتزايد الاهتمامات حول صرف مبلغ 100 جنيه على بطاقات التموين خلال شهر فبراير 2024، حيث يشهد هذا الخبر إقبالا متزايدا من قبل المواطنين الباحثين عن فهم دقيق لتأثير هذه الزيادة على الوضع المالي للأسر المصرية.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير

يؤكد وزير التموين بشدة أن الأخبار المتداولة حول إضافة مبلغ 100 جنيه إلى البطاقة التموينية غير صحيحة، ويعتبرها إحدى الشائعات التي انتشرت بشكل غير دقيق، يشدد الوزير على أن نصيب الفرد من بطاقة التموين يبلغ خمسون جنيها مصريا، ولا يوجد أي قرار بزيادة هذا المبلغ.

قائمة أسعار سلع تموين شهر فبراير 2024