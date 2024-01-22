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ماهي حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير!! وزارة التموين تفصح عن الأمر
حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير تتزايد الاهتمامات حول صرف مبلغ 100 جنيه على بطاقات التموين خلال شهر فبراير 2024، حيث يشهد هذا الخبر إقبالا متزايدا من قبل المواطنين الباحثين عن فهم دقيق لتأثير هذه الزيادة على الوضع المالي للأسر المصرية.
حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 شهر فبراير
يؤكد وزير التموين بشدة أن الأخبار المتداولة حول إضافة مبلغ 100 جنيه إلى البطاقة التموينية غير صحيحة، ويعتبرها إحدى الشائعات التي انتشرت بشكل غير دقيق، يشدد الوزير على أن نصيب الفرد من بطاقة التموين يبلغ خمسون جنيها مصريا، ولا يوجد أي قرار بزيادة هذا المبلغ.
قائمة أسعار سلع تموين شهر فبراير 2024
- سعر صابون الغسيل (125 جرام) نحو 3 جنيهات.
- سعر صابون (125 جرام) إلى نحو 7.50 جنيه.
- سعر العدس المجروش (500 جرام) حوالي 21 جنيه.
- سعر سكر المعبأ إلى نحو 12.60 جنيه للكيلو.
- أسعار دقيق المعبأ (بلاستيك أو ورقي)، حيث بلغ سعره حوالي 18 جنيه للكيلو.
- سعر زيت الخليط (800 مللي) إلى نحو 30 جنيه.
- سعر الشاي الناعم (40 جرام)، فقد سجلت قيمة تقدر بنحو 5 جنيهات.
- سعر المسحوق الأتوماتيكي (800 جرام)، فوصل سعره إلى نحو 25 جنيه.
- سعر المسحوق العادي اليدوي (800 جرام) حوالي 16 جنيه.
- سعر الفول المعبأ (500 جرام) نحو 9 جنيهات.
- سعر المربى الأنواع (350 جرام)، فقد بلغ حوالي 16 جنيه.
- سعر المكرونة (400 جرام) نحو 6.5 جنيه.
- سعر اللبن الجاف (125 جرام) إلى نحو 25.5 جنيه.
- سعر التونة المفتتة (140 جرام) نحو 18 جنيه.
- سعر الخل 5% (900 مللي) نحو 6 جنيهات.
- سعر كيس ملح الطعام (300 جرام) إلى نحو 1.25 جنيه.
- سعر بار الحلاوة الطحينية السادة (40 جرام) نحو 3 جنيهات.