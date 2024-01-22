أخبار مصر
رسميًا وظائف التنظيم والإدارة الجديدة 2024 بأعلى راتب ممكن “أعرف بسرعة الشروط وقدم”
وظائف التنظيم والإدارة الجديدة 2024 أعلن جهاز التنظيم والإدارة عن افتتاح باب التقديم لأكثر من 12 ألف وظيفة حكومية، مما يمثل فرصة مهمة للباحثين عن عمل في مختلف المجالات، تمهيدا للتسهيل على الراغبين في التقديم تم فتح استقبال الطلبات لهذه الوظائف التي توفرها الحكومة.
وظائف التنظيم والإدارة الجديدة 2024
اعتبارا من 18 يناير 2024، يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم لأكثر من 12 ألف وظيفة حكومية عبر الإنترنت، ويستمر هذا الاستقبال الإلكتروني حتى نهاية الشهر يشجع المتقدمون على زيارة الموقع الرسمي للجهاز للتعرف على تفاصيل الوظائف المعلن عنها ومتطلبات التقديم.
شروط تقديم بوابة الوظائف الحكومية
يتعين على المتقدمين للوظائف الحكومية الالتزام بالشروط التالية وتقديم المستندات المطلوب:
- يجب أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية.
- يجب أن يكون لديه سجل حسن وسمعة جيدة.
- يجب أن لا يكون قد صدر حكم بالسجن عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد استرد اعتباره.
- يجب ألا يكون قد فصل من الخدمة بحكم نهائي قبل مضي أربع سنوات على الأقل.
- يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 28 عاما في تاريخ نشر الإعلان.
- يجب أن يجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة.
- يجب أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
- يجب أن يقدم إقرارا بالموافقة على العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية.
- يجب سداد مبلغ 26 جنية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر البنوك المحددة.
- صورة شخصية للمتقدم.
- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول (الوجهين).
- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة (وجهين حسب الأحوال).
- المؤهل الدراسي.
- المؤهل الأعلى إن وجد.
- كارنيه القيد بنقابة المهندسين (في حالة التخصص المهندسي).
- الخدمة العامة للإناث إن وجدت.
- يتطلب التقديم شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة المعروفة أيضا ببطاقة الخدمات المتكاملة.
- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها في الإعلان بصيغة (jpg)، ويجب ألا يتجاوز حجم الملف الواحد (1) ميجا.