صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة 2024 يناير “أرجع لمديرك فورًا لو ملحقتش الزيادة الجديدة”

موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة 2024 يناير مع بداية منتصف شهر يناير 2024، يثير العديد من الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والوزارات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية تساؤلات حول موعد صرف مرتباتهم لهذا الشهر يتجه البحث على محركات البحث عبر الإنترنت إلى معرفة الجدول الزمني لهذا الصرف.

موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة 2024 يناير

حيث تجمع العديد من المواطنين والعاملين والموظفين في جميع محافظات مصر بفارغ الصبر للحصول على المعلومات المحدثة يأتي هذا في سياق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى لأجور الدرجة السادسة إلى 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

جدول صرف مرتبات يناير 2024

اليوم الأول صرف مرتبات شهر يناير في يوم الأحد 21 يناير2024.

اليوم الثاني صرف مرتبات شهر يناير في يوم الأحد 21 يناير2024.

اليوم الثالث صرف مرتبات شهر يناير في يوم الأحد 21 يناير2024.

اليوم الرابع صرف مرتبات شهر يناير في يوم الأحد 21 يناير2024.

اليوم الخامس صرف مرتبات شهر يناير في يوم الأحد 21 يناير2024.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2024

تتيح هذه الوسائل المتعددة للموظفين اختيار الطريقة التي تتناسب مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم في استلام رواتبهم لشهر يناير 2024.