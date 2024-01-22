mlazemna.com رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا في عموم المحافظات

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024، يعد رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 من الاشياء التي يتزايد البحث حولها من قبل الطلاب في عموم المحافظات العراقية من أجل الاطمئنان على النتائج وكذلك معرفة الدرجات التي حصل عليها في كل مادة لتحديد مستواه، حيث من المقرر أن تعلن نتائج الثالث المتوسط 2024 قريبا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح التي تتم حاليا على قدما وساق، واليكم كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم عبر موقع نتائجنا، فتابعونا.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 عبر موقع نتائجنا أو ملازمنا الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية، حيث سيتم رفع كافة النتائج إليه ليتم الاستعلام عنها بشكل الكتروني بضغطة زر واحدة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، وسط توقعات بأن تكون نسبة النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، واليكم طريقة الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم الدور الاول:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

قم بالضغط على نتائج الثالث المتوسط 2024.

قم بالضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجانب اسم محافظتك.

بعد الانتهاء من تحميل ملفات النتيجة على جهازك، يمكنك فتح الملف والبحث عن اسمك.

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2024

ومن المقرر أن تتاح نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2024 خلال الشهر القادم، حيث لاتزال حتى الآن امتحانات الصف الثالث المتوسط مستمرة حتى تلك اللحظة، ووفقا لتصريحات الوزارة فمن المقرر أن تأتي أسئلة الامتحانات وفقا لما تم تدريسه في المنهج لمختلف المواد الدراسية، كما من المقرر ان ترفع النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية فور الاعلان عنها، وخلال ساعات قليلة معدودة يتم الاعلان عنها في كافة المدارس مع توفير بيان رسمي بالدرجات لكل طالب.