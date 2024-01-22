عرفت هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة “جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024” .. أحسبها بالورقة والقلم

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 يشكل محطة لأصحاب المعاشات وقد أثار استفسارات حول الزيادة المتوقعة وإمكانية تبكير صرف مشابهة لما حدث مع صرف المرتبات في يناير 2024 من المتوقع أن يشهد شهر فبراير زيادة في قيم المعاشات.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

– للذين يتقاضون مبلغ 1300 جنيه الي 1495جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 1500 جنيه الي 1725 جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 1600 جنيه الي 1840 جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 2000 جنيه الي 2300 جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 2300 جنيه الي 2645 جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 2600 جنيه الي 2990 جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 2900 جنيه الي 3335 جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 3200 جنيه الي 3680 جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 3500 جنيه الي 4025 جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 3800 جنيه الي 4370 جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 4100 جنيه الي 4715 جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 4400 جنيه الي 5060 جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 4700 جنيه الي 5405 جنيه.

– للذين يتقاضون مبلغ 10080 جنيه الي 11592 جنيه.

مواعيد صرف معاشات شهر فبراير

سيتم صرف المعاشات لحوالي 11 مليون في خلال الـ 10 أيام القادمة يبدأ صرف المعاش الخاص بهم لشهر فبراير من خلال منافذ صرف البنوك العاملة في جميع أنحاء مصر يمكن للمستحقين الاستلام من المعاشات في المكاتب البريدية مكاتب شركات فوري.

تاريخ صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة

بقرار رسمي من وزارة التأمينات الاجتماعية في مصر، فقد أعلنت بأنه سوف يتم إيداع المعاشات في الحسابات البنكية والفيز الخاصة بالمستفيدين، بداية من يوم 1من فبراير 2024، وقد يجب على كافة المستفيدين ان يلتزموا بتلك التفاصيل.