ألحفوا اتفسحوا قبل ما الدراسة تبدأ “موعد إجازة الترم الاول 2024” .. الخريطة الزمنية للعام الجديد

موعد إجازة الترم الاول 2024 مع انقضاء فترة الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، يترقب الطلاب بفارغ الصبر موعد بداية عطلة منتصف العام 2024 تعتبر هذه الفترة فرصة هامة للطلاب للاستراحة واستعادة نشاطهم.

موعد إجازة الترم الاول 2024

من المقرر أن ينتهوا من أداء امتحاناتهم يوم الأربعاء المقبل، الموافق 24 يناير يعتبر هذا اليوم نقطة ختامية للجهود والتحضيرات التي بذلها الطلاب خلال فترة الامتحانات.

تعلن الجهات التعليمية المختصة أن إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات للعام الدراسي الحالي 2023-2024 ستنطلق اعتبارا من يوم الخميس المقبل، الموافق 25 يناير يأتي هذا التحديد وفقا للتقويم الزمني المعلن سابقا.

خريطة العام الدراسي 2023 – 2024

تاريخ 9 يناير 2024 يشهد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وصفوف التعليم الفني

إجازة نصف العام تبدأ في 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين، والتحضير للفصل الدراسي الثاني.

انتهاء إجازة نصف العام يوم 8 فبراير 2024 يعلن بداية الانطلاق للفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024، حيث يعاود الطلاب التحضير والانخراط في الدروس مع عودة إيقاع الحياة الدراسية.

خريطة العام الجامعي 2023 – 2024