يا سعدك يا هناك “زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر يناير” 100 ألف دينار زيادة جديدة

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر يناير يبحث العديد من المواطنين في محافظات العراق عن استفساراتهم حول صرف رواتب المتقاعدين في مصرف الرافدين خلال هذا الشهر، يسعى الكثيرون إلى فهم الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية في العراق، حيث أكدت الوزارة وجود زيادة تبلغ مائة ألف عراقي دينار في رواتب المتقاعدين.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر يناير

توضح الوزارة أنها ستبدأ صرف الرواتب بالزيادة المقررة ابتداء من شهر فبراير 2024، بهدف تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين، يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لضمان صرف الرواتب بشكل منتظم وفي الوقت المحدد.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين

لضمان أهلية المواطن للحصول على الراتب، ينبغي توافر الشروط والمتطلبات التالية:

يتعين أن يكون عمر المتقدم للحصول على الراتب أقل من 60 عاما.

يجب على المتقدم أن يكون قد أدي وظيفته وعمل فيها لمدة لا تقل عن 20 سنة.

يجب على المتقاعد أن يمتلك وثائق تثبت سداد كافة اشتراكات التأمينات الاجتماعية المختلفة.

يتوجب على المواطن المتقاعد تقديم طلبه من خلال حساب مصرفي في العراق.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

للوصول إلى معلومات رواتب المتقاعدين في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية: