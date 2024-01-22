لو لسه مقبضتش رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة 2024 يناير!! “أدخل هنــا وأعرف الزيادة هتكون كام”

يبحث الكثير من العاملين بالحكومة المصرية عن موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة 2024 يناير حيث أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف رواتب الموظفين بسبب إجازة عيد الشرطة يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري ، ومن المحدد أن يبدأ صرف رواتب شهر يناير 2024 يوم الأحد الموافق 21 يناير الجاري حيث تفصلنا ساعات قليلة على انطلاق صرف رواتب الموظفين هذا الشهر وسيتم صرف الزيادة الجديدة في الرواتب والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي.

موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة 2024 يناير

يبدأ صرف رواتب الموظفين يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 ويستمر صرف رواتب شهر يناير حتى يوم الأحد الموافق 28 يناير القادم وذلك باستثناء أيام الإجازات الرسمية ، وقد أعلنت وزارة المالية ان سيتم زيادة أجور جميع العاملين بالدولة بتكليف رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك مع بداية تطبيق الموزانة الجديدة للدولة خلال شهر يوليو 2024 وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين من غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

أماكن صرف رواتب شهر يناير 2024

بعد معرفة موعد صرف رواتب شهر يناير 2024 يبحث الكثير من الموظفين عن أماكن صرف رواتب شهر يناير وذلك من خلال جميع البنوك المصرية ، وأعبر ماكينات الصرف الآلي أو من خلال مكاتب البريد المصري ، وأكدت وزارة المالية على جميع العاملين بمختلف مؤسسات ومديريات الدولة على ضرورة الالتزام بجدول صرف رواتب شهر يناير المعلن من قبل جميع جهات العمل المختلفة.