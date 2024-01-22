استقبل حالًا “تردد قناة الفجر الجزائرية 2024” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

يتساءل الكثير من الأشخاص عن تردد قناة الفجر الجزائرية التي تعرض عليها العديد من المسلسلات، منها: مسلسل قيامة عثمان الذي يعد من افضل المسلسلات التى يتابعها عدد كبير من الأشخاص، حيث حقق نسبة نجاح كبيرة للغاية، ولمعرفة التردد الخاص بالقناة عليك أن تتابع السطور التالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية تعد من أفضل القنوات التي تقوم بنشر الكثير من المسلسلات الحاصلة على شعبية كبيرة من قبل الجمهور، ولكن البعض لا يعرف التردد الخاص بها، ولذلك سوف نقوم بوضع التردد الخاص بالقناة على جميع الاقمار الصناعية، وهي كتالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

يأتي التردد الخاص بقناة الفجر بشكل التالي

بينما يكون معدل الترميز 27500، ويكون الاتجاة الخاص أفقي.

وتكون الجودة الخاصة بالقناة HD.

تردد قناة الفجر على القمر الصناعي عرب سات هو

يكون التردد الخاص بالقناة: 11034.

بينما يصل معامل الترميز إلى: 27500.

ويأتي معدل تصويب الخطأ: 6/5.

والاتجاه الخاص الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

إذا كنت لا تستطيع ضبط التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية، سوف نقوم بعرضها، في النقاط التالية وهي: