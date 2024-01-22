“جدول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024” .. الوجبة الأخيرة في العراق

ازدادت عمليات البحث في الساعات الماضية من قبل الكثير من المواطنين العراقيين عن جدول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 حيث اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن ظهور جميع كشوفات الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، ومن الجدير بالذكر أن الرعاية الاجتماعية من أهم وسائل الدعم التي يتم منحها للمواطنين العراقيين في الشهور الأخيرة الماضية.

جدول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن جدول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 حيث أعلنت الحكومة العراقية عن استمرار صرف معاشات تكافل وكرامة للأرامل والمطلقات وكبار السن والاسر الفقيرة في العراق وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية وإليكم خطوات الاستعلام عن جدول الرعاية الاجتماعية 2024.

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. ثم قم بالدخول عبر “الخدمات الإلكترونية”. ثم قم باختيار أسماء الرعاية الاجتماعية. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم اضغط على “استعلام”.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

بعد الاستعلام عن جدول اسماء الرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة للقبول ضمن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي :