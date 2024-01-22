“OpenEMIS”موقع علامات الطلاب في الأردن 2024 اوبن ميس
طلاب التوجيهي في الأردن يترقب صدور نتائج الفصل الدراسي الأول 2024، التي تعتبر علامة فارقة في مسيرتهم التعليمية، حيث ستحدد مستقبلهم الدراسي والمهني. وقد بذل هؤلاء الطلاب جهودًا كبيرة خلال الفصل الدراسي الأول، وحققوا نتائج جيدة في معظم المواد الدراسية، ويأملون أن تعكس نتائجهم هذا الجهد. ومع اقتراب موعد صدور النتائج، يشعر الطلاب بالتوتر والقلق، ويترقبونها بفارغ الصبر، ويحلمون بتحقيق نتائج ممتازة تسمح لهم بالالتحاق بالجامعات المرموقة.
تسجيل الدخول إلى منصة openemis- core
للاستعلام عن نتائج الطلاب في منصة اوبن ايمس، يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة اوبن ايمس.
- تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
- إضافة رقم المرور، وهو الرقم الوطني مضاف إليه st قبل كتابة الرقم.
- اختيار نتائج الطلبة.
- تحديد العام الدراسي والمرحلة الدراسية.
- النقر على الصف الدراسي للطالب.
- ستظهر نتائج الطالب في كافة المواد، بما في ذلك درجتي المواظبة والسلوك.
- في حال الرغبة في طباعة الشهادة، يمكن ذلك من خلال الضغط على خيار “طباعة”.
علامات الطلاب اوبن ايمس
تعتبر منصة اوبن ايمس بوابة إلكترونية أساسية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في الأردن، حيث تتيح لهم الاطلاع على درجات ونتائج الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بشكل دقيق وسريع. وقد تم إطلاق المنصة في عام 2020، وسرعان ما أصبحت مرجعًا أساسيًا للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وذلك لما توفره من مزايا عديدة، منها
- سهولة الاستخدام: حيث تم تصميم المنصة بعناية لتكون سهلة الاستخدام وتوفر المعلومات بشكل واضح وبسيط.
- الدقة والسرعة: حيث توفر المنصة معلومات دقيقة وحديثة بشكل فوري، مما يوفر الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
- الشمولية: حيث توفر المنصة معلومات شاملة عن درجات ونتائج الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.
وقد أشاد العديد من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالمنصة، حيث أكدوا أنها سهلت عليهم عملية الاطلاع على درجات ونتائج الطلاب، وجعلتها أكثر دقة وسرعة.