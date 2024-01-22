تبقى القليل “موعد عيد الفطر المبارك 2024” + عبارات تهنئة للمسملين .. العيد فرحة وأجل فرحة

الطاعات ببداية شهر رجب 1445 هجريًا وبعده يبدأ شهر شعبان وشهر رمضان المبارك ، ويأتي عيد الفطر المبارك احتفالًا بنهاية شهر رمضان وإتمام المسلمين لصيام شهر رمضان المبارك ومن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك والذي يوافق الأول من شوال 1445 هجريًا.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

أعلنت هيئة التقويم الفلكية أن موعد عيد الفطر المبارك 2024 يكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 ، ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام مكتمل لمدة 30 يوم ويترقب الكثير من الأطفال والنساء والكبار والصغار يوم عيد الفطر المبارك حيث يعتبر من أجمل أيام السنة للمسلمين ويأتي بعد غياب كبير لأعياد المسلمين حيث يحتفل المسلمين بعيد الفطر وعيد الأضحى كل عام ، وتأتي احتفالات عيد الفطر بمناسبة إتمام فريضة صيام شهر رمضان.

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024

بعد التعرف على موعد عيد الفطر المبارك 2024 يبحث الكثير من المسلمين حول العالم عن اجمل رسائل التهنئة لإرسالها للأهل والأصحاب والأحباب للاحتفال بعيد الفطر ، حيث من السنة تهنئة المسلمين بعضهم البعض يوم عيد الفطر سواء بالزيارة أو بصلة الرحم أو الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.