أعرف حالًا “موعد شهر رمضان 2024” بعد أخر قرار من المعهد الفلكي للبحوث

تفصلنا أيام قليلة عن موعد شهر رمضان 2024 حيث يتبقى فقط 45 يوم على بداية شهر رمضان ويوافق أول أيام شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024 ، ويترقب جميع المسلمين حول العالم بداية شهر رمضان 2024 وبدأت استعدادات شهر رمضان في جميع الدول العربية والإسلامية من تحضير وصناعة فوانيس رمضان في الكثير من مناطق التصنيع ، كما بدأت تحضيرات المأكولات والمشروبات الخاصة بشهر رمضان المبارك.

موعد شهر رمضان 2024

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية عن موعد شهر رمضان 2024 والذي يبدأ يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من مارس 2024 ، وقد بداً شهر رجب المبارك الذي يسبق شهر رمضان بشهر هجري واحد وهو شهر شعبان ، ويستقبل جميع المسلمين شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة بالاجتهاد في العبادات والصلاة والقيام والدعاء ، ويعتبر شهر رمضان هو أفضل شهور السنة الهجرية حيث أنزل فيه القرآن وبه ليلة القدر خير من ألف شهر.

أدعية استقبال شهر رمضان 2024

بعد اقتراب موعد شهر رمضان 2024 يبحث الكثير من المسلمين عن الأدعية المميزة الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك والتي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم.