“ببــلاش” مشاهدة مباراة مصر ورأس الأخضر عبر القنوات المجانية الناقلة للمباراة | ماتش مصر الآن

ينتظر محبو الساحرة المستديرة موعد مباراة مصر ورأس الأخضر كون المنتخب المصري يعد ضمن الفرق الأساسية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى أن الجميع يرغبون في معرفة موعد هذه المباراة المميزة كونها تعد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية ضمن فعاليات هذا الكأس، ومن الجدير بالذكر أن هذه المباريات المميزة مقامة على أرض كوت ديفوار من 13 يناير الحالي وتستمر حتى 11 من شهر فبراير المقبل.

مباراة مصر ورأس الأخضر

عندما ارتفعت معدلات البحث حول المباراة المنتظرة بين المنتخب المصري ومنتخب كاب فيردي المعروف إفريقياً باسم الرأس الأخضر، فإننا وجدنا أن البحث حول موعد مباراة مصر ورأس الأخضر يشغل المساحة الأكبر من المعدلات البحثية ومنها فإننا علمنا أن هذه المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين الموافق 22 من شهر يناير الجاري لتكون تلك المباراة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي تعتبر ضمن مباريات هذا الكأس المميز.

ومن الجدير بالذكر أن كأس أمم أفريقيا هذا العام يشارك فيه ما يقرب من 24 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، على أن تتكون كل مجموعة من 4 فرق.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري اليوم

إن المنتخب المصري اليوم يسعى للفوز على نظيره كاب فيردي في ختام دور المجموعات حتى يتأهل لدور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى أن المنتخب المصري نجح في الحصول على نقطتين في أول جولتين من دور المجموعات، وها نحن نأمل أن يحقق انتصار جديد في مباراة مصر ورأس الأخضر، ومن هنا تساءل الكثير من الأشخاص حول القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي والتي تتلخص فيما يلي

أولاً: قناة beIN Sports HD 1 Max

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

ثانياً: قناة beIN SPORTS MAX 3

التردد: 12604

الاستقطاب: H

الترميز: 27500