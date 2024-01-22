الان pdf استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي الوجبة الاخيرة من وزارة العمل

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أن هذا البرنامج أصبح من أهم البرامج التي أطلقتها حكومة العراق لمساعدة الفقراء وغيرهم من المشمولين بالدعم، والتي كان لها دور مهم في رفع مستوى معيشة الكثير من العراقيين، كما ساهمت أيضا في توفير حياة كريمة للأطفال، وقد أعلنت وزارة العمل عن نزول الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث من المتوقع أن يشمل عام 2024 على أربعة وجبات متتالية حتى الآن، يتم صدورها واحدة تلو الأخرى كل شهرين أو ثلاثة، وفقا لما أعلنه الدكتور أحمد خلف الموسوي رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، ولكي تتعرف على اسماء الوجبة السابعة اتبع الخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق .

بعد فتحة صفحة موقع وزارة العمل اختر تبويب ” الخدمات”.

يلي ذلك اختيار تبويب ” الخدمات الاجتماعية” .

اختر ” برنامج الرعاية الاجتماعية “.

حدد الوجبة الأخيرة.

اختر اسم محافظتك.

اختر تنزيل الملف ثم انتقل إلى الملفات.

اضغط فتح الملف، وابحث عن الاسم المطلوب الاستعلام عنه.

لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

مازالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق مستمرة في البحث الاجتماعي لكل الراغبين في الشمول بالرعاية، من الفئات المستحقة للدعم الحكومي والذي يكون عن طريق وجبات متتالية تعلن عنها وزارة العمل فور توفير الدعم المالي، والسبب في تأخير نزول الدعم في بعض الوجبات عدم استكمال التخصصات المالية، ويتم العمل على توفيرها بأسرع الطرق الممكنة وإيداعها في أماكن الصرف الشهرية، ومن الفئات المستهدفة من الرعاية أصحاب الإعاقات المزمنة مثل الشلل الرباعي، وكبار السن اللذين بلغوا عمر 65 عام، والسيدات المعيلات التي لا تمتلك دخل ثابت لأطفالها.