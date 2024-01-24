“لينك مظلتي pdf” أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة spa.gov.iq العراق بوش

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية، إلى تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة والمتعففة، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم. ويعد هذا البرنامج من أهم البرامج التي تقدمها الدول لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان المساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن مستوى دخلهم أو وضعهم الاجتماعي.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

في عام 2023، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن بدء تقديم الوجبة التاسعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي تضم 3 آلاف أسرة جديدة. وقد تم اختيار هذه الأسر وفقًا لمعايير محددة، منها مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والمستوى التعليمي، والحالة الصحية وتقدم الوزارة الدعم المالي للأسر المشمولة بالبرنامج بشكل شهري، ويتم صرفه من خلال فروع المصارف الحكومية. ويمكن للمواطنين الذين يرغبون في معرفة ما إذا كانوا مشمولين بالبرنامج الاستعلام عن ذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، أو من خلال منصة مظلتي.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن أسماء المقبولين في الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي تضم 3 آلاف أسرة جديدة ويمكن للمواطنين الذين يرغبون في معرفة ما إذا كانوا مشمولين بالرعاية الاجتماعية التحقق من ذلك من خلال موقع منصة مظلتي، باتباع الخطوات التالية: