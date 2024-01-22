“يا ترى هتزيد امتى بقى؟؟”.. موعد زيادة المعاشات 2024 والفئات المستفيدة.. التأمينات توضح

موعد زيادة المعاشات 2024، يتزايد البحث عن موعد زيادة المعاشات 2024 في ظل حالة التضخم التي تشهدها الاسواق المصرية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت اسعار كافة السلع والمنتجات بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، ليصبح محدودي الدخل يمنون النفس بصدور قرار يفيد زيادة المعاشات خلال الفترة القادمة، واليكم التفاصيل.

موعد زيادة المعاشات 2024

وعن موعد زيادة المعاشات 2024 الذي يبحث عنه 11 مليون مواطن، خاصة بعدما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ملتزمة بمسار تحسين المعاشات خلال العام الجاري في ظل الغلاء الذي ضرب كافة الخدمات والسلع لاسيما السلع الاساسية والضرورية لأي منزل، ولكن هل ستزيد المعاشات قبل حلول شهر رمضان، وقد كشف معيط، في بيان صادر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، للتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.

زيادة المعاشات 2024

ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2024، فأن المادة رقم 35 تنص على زيادة المعاشات بشكل سنوي ا بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، وبناءً عليه من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات ورفعها مجددا في الاول من شهر يوليو وذلك في حالة عدم صدور قرار بتبكير موعد الصرف مثلما حدث العاميين الماضيين، حيث كانت أعلنت التأمينات في ابريل الماضي زيادة المعاشات لكافة المستفيدين بنسبة 15%، وذلك قبل موعد الزيادة الرسمي بـ 3 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية.

الفئات المستحقة لزيادة المعاشات 2024

ينص قانون التأمينات، على زيادة قيمة المعاشات سنويًا بحد أقصي 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.