رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق شهر فبراير 2024

في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين في العراق، أعلنت وزارة المالية عن زيادة رواتب المتقاعدين وذلك بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب شهرية تصل إلى مليون دينار عراقي وتأتي هذه الزيادة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخاصة المتقاعدين الذين يعانون من انخفاض مستوى المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار. وتهدف هذه الزيادة إلى المساهمة في رفع مستوى معيشة المتقاعدين، وتوفير حياة كريمة لهم.

رواتب المتقاعدين في العراق شهر فبراير

بلغ عدد المتقاعدين في العراق في عام 2023 حوالي 1.6 مليون متقاعد، منهم حوالي 1.2 مليون متقاعد يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز مليون دينار عراقي وبذلك، فإن هذه الزيادة ستستفيد منها حوالي 960 ألف متقاعد ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، وتوفير المزيد من الموارد المالية لهم، ورفع قدرتهم الشرائية. كما أنها ستساعد في الحد من الفقر بين المتقاعدين، وتحسين جودة حياتهم.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

تسعى وزارة المالية العراقية إلى ضمان حصول المتقاعدين على رواتبهم في موعدها المحدد، وذلك من خلال توفير آلية إلكترونية سهلة وبسيطة للاستعلام عن الرواتب وفيما يلي خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق: