ملخص مبارة مصر وكاب فيردي 2/2 اليوم عبر تردد قنوات bein sport 2024 بجودة عالية بدون تقطيع

ازداد البحث في الأيام السابقة عن تردد قنوات bein sport 2024 الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي تم انطلاقها في 13 يناير من الشهر الجاري وتنتهي في 14 فبراير، ولقد تعد هذه البطولة من أهم البطولات التي تقام في القارة خلال هذه الفترة والتي تحظى بشعبية عظيمة داخل الوطن العربي وخارجه، حيث أعلنت إدارة شبكة بين إن سبورت عن حصولها لحقوق بث كافة المباريات.

تردد قنوات bein sport 2024

عشاق الساحرة المستديرة إليكم تردد قنوات bein sport 2024 عبر النايل سات، فمنذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية للنسخة 34 استعد متابعي مباريات المنتخب المصري بضبط أجهزة استقبالهم على تردد القنوات الناقلة لذلك الحدث الكبير، حيث يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة كل المباريات بشكل مجاني من خلال الضبط على الترددات التالية:

قناة بي ان ماكس 1

التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK ⅔.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B .

قناة بي ان ماكس سبورت 3

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التشفير: BISS.

القمر الصناعي: نايل سات W7.

تردد قناة bein sport afcon على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 10850.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بين سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024

أصبحت قناة bein sport من أفضل القنوات الفضائية التي تبث البطولات العالمية والمحلية لكرة القدم، وعقب إعلان الجهات المسؤولة عن إدارة قنوات بين سبورت ازداد البحث عن تردد هذه المجموعة، حيث يمكنكم مشاهدة جميع المباريات من خلال ضبط احدى الترددات التالية على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12246.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

رمز الاستقطاب : أفقي.

تردد قناة بين سبورت الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

التردد : 12379.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

ملخص المباراة