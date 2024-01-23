استقبل تردد قناة الجزائرية الناقلة لامم افريقيا 2024 عبر النايل سات

بعد أن بثت قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة مباريات منتخب الجزائر في كأس افريقي 2024 مجانًا، حيث لفتت أنظار عشاق كرة القدم في العالم العربي، و تميزت القناة بجودة عالية في البث والتعليق، مما أدى إلى زيادة عمليات البحث عن ترددها لمتابعة البطولة بالكامل وتعتبر من أهم القنوات الفضائية الرياضية في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمباريات الرياضية، كما أنها تتمتع بشعبية كبيرة بين المشاهدين وقد حرصت القناة على توفير إمكانية مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 مجانًا.

القناة الجزائرية الناقلة لامم افريقيا 2024

أعلنت قناة الجزائرية الأولى، القناة الأرضية التابعة للتلفزيون الجزائري، عن إذاعة 17 مباراة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام حاليا في كوت ديفوار في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2024 وتنقل القناة الجزائرية مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات وقد أثارت هذه الخطوة إشادة واسعة من قبل الجماهير الجزائرية، حيث أتاحت لهم متابعة مباريات منتخبهم الوطني وباقي المنتخبات الأفريقية دون الحاجة إلى دفع اشتراكات قنوات فضائية خاصة.

تردد قناة الجزائرية الرياضية علي النايل سات

تردد القناة: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: hd.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الارضية الجزائرية عبر القمر الصناعي قمر استرا

القمر الصناعي: استرا.

تردد القناة: 12577.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الجزائرية الرياضية عبر القمر الصناعي هوت بيرد