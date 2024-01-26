مباراة مصر والكونغو تردد قنوات 2024 bein sports على جميع الاقمار الصناعية شاهد بجودة عالية HD

تعتبر قنوات bein sports من أهم القنوات الناقلة للمباريات والبطولات وأبرز الأخبار الرياضية المهمة العالمية والمحلية، لذلك يبحث العديد من عشاق كرة القدم عن تردد قناة bein sport 2024 لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية بالقارة السمراء، حيث إنه من المقرر في جدول المباريات أن المنتخب المصري تنافس مع الرأس الأخضر يوم الأحد الموافق 22/1/2004 لذلك يبحث العديد من مشجعي المنتخب المصري عن تردد قنوات بين سبورت الرياضية 2024.

تردد قناة bein sports 2024 المفتوحة

عزيزي محبو كرة القدم ومتابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية يمكنك استقبال تردد قناة بي أن سبورت 2024 الرياضية على جهازك بالتردد ومعدل الترميز التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11013.

تردد قنوات bein sports على النايل سات (bein afcon)

بكل سهولة يمكنك استقبال تردد قنوات بين سبورت الرياضية على النايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأس.

معدل التصحيح: ⅔.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12604.

خطوات ضبط تردد قناة bein sports على جهازك

لاستقبال تردد قناة على جهاز الرسيفر الخاص بك يمكن اتباع الخطوات التالية:

من خلال الريموت الرسيفر الخاص بك قم بالدخول على قائمة القنوات.

قم باختيار البحث عن قنوات جديدة.

ثم قم بإدخال بيانات القناة من تردد ومعدل الترميز و معدل تصحيح ومعدل الاستقطاب.

ثم قم بالنقر على أيقونة بحث.

انتظر بضع دقائق حتى يتم الانتهاء من البحث.

بعد لحظات تظهر أمامك قناة بي أن سبورت المفتوحة في قائمة القنوات

في حالة إذا لم تظهر القناة أمامك في قائمة القنوات يمكنك تكرار خطوات ضبط القناة مرة ثانية مع ضبط معدل تصحيح الخطأ 2/3 بدلاً من 3/ 2، بالإضافة إلى إدخال كلمة المرور (0000).

ما نظام كأس أمم أفريقيا 2024؟

ينضم 24 منتخبا من جميع أنحاء العالم والقارة السمراء مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تنقسم هذه المنتخبات إلى 6 مجموعات وينافس في كل مجموعة من هذه المجموعات 4 منتخبات يتم اختيارهم من خلال القرعة، بالإضافة أنه يتأهل من كل مجموعة من هذه المجموعات الوصيف المتصدر، ويلحق بهم أبرز 4 فرق حققت المركز الثالث ليكتمل عقد الستة عشرة منتخبات المتأهلة للنهائي المقرر إقامته في الحادي عشر من شهر فبراير.