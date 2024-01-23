موعد مباراة مصر القادمة 2024 في الدور الـ 16 “بعد تأهل منتخب مصر وتعادله مع كاب فيردي”

يريد الكثير أن يعلم ما هو موعد مباراة مصر القادمة 2024 ضد منتخب لن يتم تحديده إلى الان وذلك بعد أن تم تأهل المنتخب وتعادله مع كاب فيردي بفارق 4 نقاط، على أن يكون المنتخب المصري حاصل على 3 نقاط بينما فريق رأس الأخضر يحصل على نقاط، وبعد أن تم حصوله على المركز الأول في مباريات كأس أمم أفريقيا للعام الحالي 2024، فقد يمكنك من خلال المقال أن تتعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة لأول مره ذلك، عن طريق موقعنا موقع البديل الإخباري.

موعد مباراة مصر القادمة

سوف يكون موعد مباراة مصر القادمة ضد منتخب لن يتم تحديده إلى الآن 2024، في مباريات كأس أمم افريقيا وذلك بعد أن صعد المنتخب المصري إلى الدور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا 2024، مع العلم بأن سوف يكون المباراة في موعدها القادم الموافق 28 من يناير 2024، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة بجمهورية مصر العربية، بينما سوف يكون موعد المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما أن موعد المباراة بتوقيت الإمبارات العربية المتحدة يوافق الساعة 12:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في الدور الـ 16

تبث أكثر من قناة رياضية مختلفة لمباراة منتخب مصر ضد المنتخب الأخر في الدور الـ 16 على التوالي في كأس أمم أفريقيا، ولذلك فقد أعتمدت بعض القنوات الرسمية بأنها تبث المباراة بشكل مباشر في الوقت التي تم الإعلان عنه، ومن ضمن تلك القنوات التالي: