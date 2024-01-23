طفلك بيحبها جدا.. تردد قناة ميكي الجديد 2024 للأطفال

يمكنك معرفة تردد قناة ميكي الذي يمثل أهمية كبيرة لدى الكثير من أولياء الأمور الذين يبحثون عن الترددات الخاصة بقنوات الأطفال، وذلك من أجل اختيار أفضل قناة ليجعلوا أطفالهم يشاهدونها دون المساس بأي من العادات والقيم الدينية والمجتمعية، ومن أهم تلك القنوات والتي تقوم بعرض محتوى يهتم به الأطفال هي قناة ميكي، وخلال السطور القادمة نستعرض لكم كافة بيانات التردد.

تردد قناة ميكي

قناة ميكي من قنوات الأطفال البارزة والتي اشتهرت خلال السنوات الماضية، حيث أنها حظيت بقاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف الدول العربية خاصة في مصر، وتمتلك القناة ترددات على أكثر من قمر صناعي ومن أشهر هذه الأقمار نايل سات، والتردد والبيانات الملحقة به الخاصة بتثبيت القناة عبر النايل سات هي.

التردد الذي يتم إدخاله عند عملية تثبيت قناة ميكي على جهاز الاستقبال هو 11526.

معدل استقطاب القناة عليه هو الرأسي.

معدل الترميز الذي يتم تسجيله من أجل تثبيت القناة هو 27500.

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ الذي قد يحدث عند ضبط القناة هو ⅞.

جودة البث التي يتم بها عرض المحتوى الذي تقدمه قناة ميكي هي HD.

تردد قناة ميكي عبر قمر عرب سات

تشتهر قناة ميكي في عدد من البلدان العربية وذلك لأنها من القنوات التي تتم متابعتها عبر العرب سات، وهو من الأقمار الصناعية التي يتم مشاهدة القنوات خلالها بكثرة في الوطن العربي، البيانات الخاصة بالقناة على عرب سات هي.