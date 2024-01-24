أطفالك هتقعد تتفرج عليها بالساعات ومش هتزهق.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل .. بوش سات .. نزلها على التلفزيون الآن

يمكنك معرفة تردد قناة وناسة، قناة وناسة من أشهر القنوات التي تقوم بتقديم محتوى خاص بالأطفال، ولكي يتم الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الذي تقوم القناة بعرضه يجب إجراء الخطوات الخاصة بضبط تردد قناة وناسة، إضافة إلى مجموعة من البيانات الأخرى التي يجب القيام بتحديدها عند إجراء الخطوات اللازمة من أجل تثبيت القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بالمتابعين.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال العربية وتمتلك القناة تردد عبر قمر النايل سات، وهو من أشهر الأقمار الصناعية التي يتم من خلاله مشاهدة عدد كبير من القنوات في جميع دول العالم، لذلك تسعى القنوات إلى بث المحتوى الخاص بها من خلاله، لكي تضمن وصول محتواها إلى كثير من المتابعين، وتردد القناة عبر النايل سات هو:

التردد الذي تمتلك القناة من أجل عرض المحتوى الخاص بها خلال النايل سات هو 11740.

لكي يتم مشاهدة القناة عبر النايل سات يجب أن يتم استقطابها في الاتجاه العمودي.

المعدل الذي يتم من خلاله ضبط القناة عبر النايل سات هو 27500.

المعامل الذي يتم تحديده من أجل تصحيح الخطأ هو ⅚.

كيفية ضبط القناة على الرسيفر

لكي يتم ضبط القناة وتثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بالمتابع يجب القيام بإجراء مجموعة من الخطوات، التي يتم اتباعها بواسطة استخدام جهاز الريموت الخاص بالرسيفر، وخطوات ضبط القناة هي: