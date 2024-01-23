تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نايل سات

قناة توم وجيري من أفضل القنوات المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الأطفال، ومن أشهرها المسلسل الكرتوني توم وجيري، ومن أجل مشاهدة القناة يجب إجراء تثبيت تردد قناة توم وجيري، فتعد مشاهدة القناة من أفضل الطرق التي يتم استخدامها من أجل تسلية وإلهاء الأطفال، ويستطيع الآباء ترك أطفالهم يتابعون القناة وهم مطمئنين.

تردد قناة توم وجيري

تميزت قناة توم وجيري أنها قامت بتحقيق نجاح كبير بين جميع القنوات العربية التي تشتهر بتقديم محتوى خاص بالأطفال، وتتميز القناة أيضًا بأنها تقوم بمراعاة العادات والقيم الخاصة بالمجتمع العربي والإسلامي، وتعمل خلال قمر النايل سات الصناعي إضافة إلى بعض الأقمار الأخرى، وتكون البيانات التي يتم من خلالها ضبط القناة عبر النايل سات هي:

التردد الذي يتم ضبطه من أجل الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الذي يتم تقديمه عبر شاشة القناة هو 11345.

المعدل الخاص بترميز القناة الذي يتم من خلاله ضبط القناة واستقبالها على جهاز الاستقبال هو 27500.

الإتجاه الذي يتم من خلاله استقبال القناة على الرسيفر هو الاتجاه الأفقي.

الجودة التي يتم بها عرض المحتوى الذي تقوم القناة بتقديمه HD.

التردد الخاص بقناة توم وجيري عبر العرب سات

من أشهر الأقمار الصناعية التي يتم من خلالها مشاهدة القناة هو العرب سات، الذي يعد من أشهر الأقمار الصناعية العربية، والتردد والبيانات التي يتم ضبطها من أجل مشاهدة القناة من خلال العرب سات كالتالي: