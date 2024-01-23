« برامج أطفال ليل نهار » .. تردد قناة سمسم الجديد 2024

يعتبر تردد قناة سمسم من أكثر الأشياء المهمة التي يتم الاحتياج إليها عند الرغبة في الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الذي يتم عرضه من خلال شاشة قناة سمسم، حيث تعتبر قناة سمسم من القنوات التي اشتهرت خلال الفترة الماضية والتي تقوم بعرض محتوى يجذب الكثير من الأطفال، وتمتلك قناة سمسم قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

تردد قناة سمسم

تتميز قناة سمسم أنها من أشهر القنوات التي تعمل عبر النايل سات، الذي يعد أشهر الأقمار الصناعية في جميع دول العالم، لذلك يتم مشاهدة عدد من القنوات المختلفة من خلاله، ولكي يتم مشاهدة قناة سمسم عبر النايل سات يجب ضبط مجموعة من البيانات التي تتمثل في الآتي:

التردد الذي قامت إدارة قناة سمسم بتحديده من أجل الاستمتاع بمشاهدة القناة هو 11483.

المعامل الذي يجب ضبطه حتى يتم تصحيح أي خطأ عند القيام بعملية تثبيت القناة هو ⅚.

الجودة التي يتم من خلالها عرض المحتوى الذي تتخصص قناة سمسم بعرضه هي HD.

لكي يتم استقطاب القناة يجب القيام بتحديد الاتجاه الأفقي.

الترميز الذي يساعد في تثبيت القناة على أجهزة الاستقبال المختلفة هو المعدل 27500.

البرامج التي تقوم قناة سمسم بتقديمها

تتميز قناة سمسم بتقديم عدد من البرامج الترفيهية والتعليمية كما تقوم بتقديم محتوى يعمل على تنشئة الأطفال تنشئة سليمة، يقوم محتوى القناة بتنمية قدرة الأطفال على الابتكار وزيادة القدرة الاستيعابية للطفل، ومن ضمن البرامج التي يتم تقديمها عبر شاشة القناة: