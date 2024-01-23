بتاعت الأطفال.. تردد قناة سات 7 كيدز الجديد 2024

يهتم الكثير من الآباء بالترددات الخاصة بالعديد من قنوات الأطفال ومنها تردد قناة سات 7 كيدز التي تعتبر إحدى الوسائل التي يتم الاعتماد عليها في تسلية وتنشئة الأطفال، وتعتبر قناة سڤن كيدز من القنوات التي تعمل على تنشئة الطفل وفقًا للعادات الخاصة بالمجتمعات العربية، حيث تراعي القناة القيم التي يجب تعليمها للأطفال.

تردد قناة سات 7 كيدز

قناة سڤن كيدز من أهم القنوات التي تستهدف فئة الأطفال في الوطن العربي حيث أنها تقوم بعرض مجموعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية إضافة إلى بعض الأناشيد التي يحبها الأطفال مع بعض البرامج الترفيهية والتعليمية، ولكي تتم مشاهدة القناة يجب القيام بتحديد التردد الخاص بالقناة مع باقي المعلومات الخاصة بالقناة والتي تتمثل في:

التردد الذي يتم من خلاله ضبط القناة والقيام بمشاهدة المحتوى الذي تقوم القناة بتقديمه هو 11353.

لكي يتم استقطاب القناة يتم اختيار الاتجاه الأفقي وهو الاتجاه الذي تعمل عليه القناة خلال النايل سات.

لكي يتم ضبط ترميز القناة يتم ذلك من خلال تحديد المعدل 27500.

المعامل الذي يساهم في تصحيح أي خطأ عند القيام بضبط القناة هو ⅚.

كيفية استقبال القناة على اجهزة الاستقبال

يستطيع جميع الآباء القيام بضبط قناة سڤن كيدز من خلال استخدام جهاز التحكم الخاص بالرسيفر، وذلك من أجل القيام بمجموعة من الخطوات التي يجب القيام باتباعها والتي تتمثل: