« هيقعد قدامها بالساعات ».. تردد قناة كوجي الجديد 2024 للأطفال المسحيين

يزيد الاهتمام بتردد قناة كوجي، حيث أنها من أوائل القنوات التي تستهدف الأطفال الذين يتبعون الدين المسيحي، وقناة كوجي هي من القنوات التي تتبع إلى الكنيسة المصرية وتتميز قناة كوجي أنها تقوم بتعليم الأطفال المسيحيين جميع تعاليم دينهم، لذلك فهي من القنوات المسيحية التي تحظى بنسب مشاهدة عالية، وذلك في البلدان العربية وبلدان المهجر.

تردد قناة كوجي

قناة كوجي من أشهر القنوات التي تخاطب الأطفال المسيحيين، ويبحث الكثير من أولياء الأمور المسيحيين عن التردد الذي يتم من خلاله القيام بضبط القناة وتثبيتها على أجهزة الاستقبال الخاصة بالمتابعين، وتمتلك القناة مجموعة من المعلومات يجب القيام بتسجيلها من أجل إجراء ضبط القناة، وتتمثل معلومات القناة في الآتي.

التردد يجب القيام بإدخاله من أجل تثبيت القناة على أجهزة الاستقبال المختلفة هو 11096.

معدل الترميز الذي يتم من خلاله إجراء عملية ضبط القناة هو 27500.

المعامل الذي يتم ضبطه من خلال تصحيح الخطأ عند تثبيت القناة هو ⅚.

القمر الصناعي الذي تقوم قناة كوجي بعرض المحتوى الخاص بها من خلاله هو نايل سات.

الإتجاه الذي يتم من خلاله ضبط واستقطاب القناة هو الأفقي.

الأهداف التي تسعى إليها قناة كوجي لتحقيقها

قامت الكنيسة المسؤولة عن الطائفة الأرثوذوكسية بإطلاق قناة كوجي من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، ومن أهم هذه الأهداف تعليم الأطفال الأقباط التعاليم الخاصة بالدين المسيحي، ومن أهداف القناة: