(2.2)ملخص مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم 2024/1/23 في كأس امم أفريقيا

عشاق الساحرة المستديرة إليكم ملخص مباراة مصر والرأس الأخضر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي للفريقين 2-2، حيث انطلقت المباراة في مساء يوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، فلقد خاض المنتخب المصري المباراة بدون اللاعب محمد صلاح بسبب إصابته في المباراة السابقة، لاسيما ان هذه المبارة كانت بمثابة اللقاء الحاسم والمصيري للفريق المصري للصعود رسميا إلى الدور 16 بالمركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ملخص مباراة مصر والرأس الأخضر

انتهى ملخص مباراة مصر والرأس الأخضر بتعادل المنتخبين بهدفين نظير هدفين، فلقد قام المدرب البرتغالي للمنتخب المصري بعدة تغييرات في تشكيلة الفريق من أجل ضمان التأهل للدور 16 والفوز على نظيره في الجولة الثالثة لدور مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للنسخة 34.

وعلى الرغم من بدء المنتخب المصري مباراته بالضغط على الفريق المنافس وإضاعة العديد من الفرص المحققة من خلال اللاعب مصطفى محمد وأحمد زيزو الا ان منتخب الرأس الأخضر سجل أول أهداف المباراة في نهاية الشوط الأول.

ملخص مباراة اليوم

أجرى المدرب البرتغالي تغيراته في الشوط الثاني من المباراة بكل من أحمد حسن تريزيجيه ومحمد حمدي، حيث نجح اللاعب تريزيجيه بتسجيل هدف التعادل عقب نزوله في الدقيقة 50 من المباراة، وفي الوقت الضائع استطاع مصطفي محمد بتسجيل الهدف الثاني في الوقت البدل الضائع، وعقبه تمكن الفريق الخصم من تسجيل هدف التعادل مباشرة، لتنتهي المباراة بتعادل المنتخبين.

نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي

استطاع المنتخب المصري رفع رصيده من نقطة واحدة إلى النقطة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة بالمركز الثاني، فيما حصد منتخب الرأس الأخضر سبعة نقاط منذ أولى مبارياته، وعلى الرغم من أن هناك عدة منتخبات حصلت على أربعة نقاط في البطولة إلا أنها لم تنجح في التأهل.

وعلى صعيد آخر احتل منتخب موزمبيق المركز الرابع من ترتيب جدول المجموعة بينما استطاع المنتخب الغاني احتلال المركز الثالث بعد تعادله الإيجابي مع منتخب موزمبيق بهدفين لكل منهما.