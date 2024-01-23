شاومينج بيغشش.. تعرف على حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 اليوم الثلاثاء جميع المواد

كشف وزير التربية والتعليم حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 لبعض المحافظات، حيث حرص الدكتور رضا حجازي على نفي الإشاعات المتداولة منذ انطلاق اختبارات الشهادة الإعدادية حول تسريب بعض المواد، كما شدد على أن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى من الامتحانات وأنها تسير بشكل ناجح ومنتظم، وشدد على سعى المنظومة التعليمية إلى حفظ حقوق الطلاب وحماية مستقبلهم بكافة الوسائل.

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

كشف مسؤولٌ بوزارة التربية والتعليم حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بعد انتشار الأخبار في الصحف بتسريب امتحان مادة العلوم التي تم أدائها في يوم الاثنين 22 يناير، ولقد يستعد طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة بأداء اختبار مادة الهندسة خلال الساعات المقبلة.

كما أكدت الجهات المعنية على أن عملية الاختبارات يتم تأمينها على أعلى مستوى حرصا على مستقبل الطلاب، وبناء على ما تم إعلانه فإن تلك الأخبار والشائعات لا صحة لها وليس لها أي أساس.

جدول اختبارات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية منذ أيام قليلة، وبحسب الجدول الزمني الذي أقرته الإدارة التعليمية بمحافظة القاهرة يتم خوض الطلاب الاختبارات وفق الجدول التالي:

اليوم التاريخ المادة الأربعاء 17/1/2024 اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية. الخميس 18/1/2024 الدراسات الاجتماعية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. الأحد 21/1/2024 الجبر والإحصاء، والتربية الفنية. الاثنين 22/1/2024 العلوم. الثلاثاء 23/1/2024 الهندسة. الأربعاء 24/1/2024 اللغة الأجنبية.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية في الجيزة

ساعات قليلة تفصلنا عن أداء اختبار مادتي الهندسة والتربية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية، وفيما يلي جدول الامتحانات: