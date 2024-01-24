داخل على ال70.. بكام سعر الدولار اليوم في مصر 2024الاربعاء في جميع البنوك المصريه والسوق السوداء 

شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 الاربعاء 24 يناير استقرارا ملحوظا في البنوك المصرية وشركات الصرافة وذلك وفق التحديثات الأخيرة لشاشات عرض أسعار العملات، حيث تراجعت قيمة الدولار الأمريكي بالسوق الموازية بحوالي 50 قرش ليصبح 59 جنيها فقط، وعلى صعيد آخر يرتقب المواطنون قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، بالإضافة إلى الإعلان عن الاتفاق المبرم بزيادة قرض صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 الاربعاء خلال التعاملات اليومية استقراراً جيداً، ووفقا لآخر التحديثات الخاصة بشاشات طرح أسعار العملات المصرية داخل البنوك فإن أسعار العملات جاءت على النحو التالي:

بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي قيمة 30.84 جنيه للشراء، وبنحو 30.97 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار داخل البنك الأهلى 30.76 جنيه للشراء، وقيمة 30.86 جنيه للبيع.

بينما وصل متوسط سعر الدولار الأمريكي ببنك مصر 30.76 جنيه للشراء، ونحو 30.85 جنيه للبيع.

بينما يصل متوسط سعر الدولار داخل البنك التجاري قيمة 30.86 جنيه للشراء، وبنحو 30.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 61 جنيه مصري بعد أن وصل إلى أعلى سعر 62.5 في الأيام الماضية.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

تبعا لآخر تحديثات البنك الأهلي نستعرض لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء الموافق 24 يناير 2024 وباقي العملات، حيث جاء ذلك على النحو التالي: