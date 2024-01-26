شاهد مباراة مصر والكونغو.. عبر تردد قناة بي ان سبورت الجديد 2024 بجودة عالية HD

تردد قناة بي ان سبورت الجديد 2024 يشغل بال الكثير من الشعوب لأنها تعمل على بث المباريات الرياضية العالمية والدولية الخاصة بكرة القدم التي تمتلك شعبية عالمية ضخمة، فهي قناة تقدم هذه الخدمة بشكل مجاني وغير مشفر، لذلك يبحث عنها الكثيرون لمتابعة البطولات الخاصة بكرة القدم البادئة من 13 من شهر يناير 2024م، وستظل حتي 14 من شهر فبراير 2024م، وفي التالي سوف نعرف كيفية تنزيل القناة والتردد الخاص بها سواء كان على القمر الصناعي النايل سات أو قمر صناعي آخر.

تردد قناة بي ان سبورت الجديد 2024

يبحث الكثير من الناس في الآونة الأخيرة عن تردد قناة بي ان سبورت الجديد 2024 لمشاهدة البطولات الرياضية في كرة القدم الدولية والمحلية، ومتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى يتم لعبها في دولة قطر العربية، وفي ستاد قطر لوسيل، وهذا التردد هام لعشاق كرة القدم التى تحظى بشعبية عالمية منذ نشأتها في جميع البلاد العربية والغربية أيضًا، ولمعرفة الترددات تابع المقال.

كيفية تنزيل قناة بي ان سبورت الجديدة

كل من يهتم ويشجع كرة القدم المحلية والدولية يقوم أولاً وبشكل مباشر بالبحث عن التردد الخاص بقنوات سبورت الرياضية، لأنها تنقل المباريات بشكل مباشر دون تقطيع أو دفع مال لفتحها، لذلك يوجد ترددات خاصة بالقمر الصناعي النايل سات سوف نذكرها في التالي:

تردد ان سبورت 3: 12604

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: Nilesat 7°W

التشفير: BISS.

معدل الترميز: 27500.

تردد بي ان ماكس 1: 12604، غرب 8.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.