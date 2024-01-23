ثبت التردد الجديد لقناة السكرية حكايات على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (يناير 2024)

تعتبر قناة “السكرية حكايات” واحدة من القنوات الأكثر استقبالاً على القمر الصناعي النايل سات في الفترة الأخيرة، فهي أصبحت تحظى بنسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، تقوم القناة بعرض مجموعة من الأفلام والمسلسلات القديمة والحديثة على مدار الساعة، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال المعلومات التقنية حول التردد الجديد لقناة “السكرية حكايات” على النايل سات بآخر تحديث.

لمحة عن قناة السكرية حكايات للمسلات الدرامية والأفلام الكلاسيكية

قناة “السكرية حكايات” تتمتع بعدد كبير من المميزات، مما يجعلها من بين القنوات العربية الرائدة في عالم البث التلفزيوني حالياً، تقديم مجموعة متنوعة من البرامج لتلبية احتياجات وأذواق جميع المتابعين، إضافة إلى عرض متنوع للمسلسلات، والبرامج الوثائقية، والحواريات على شاشتها، يتميز القناة بالالتزام بمعايير البث والإنتاج من قبل إدارتها، حيث يتكون فريق العمل من محترفين، يشدد الاهتمام على تعزيز الهوية الثقافية العربية والحفاظ على التراث الأصيل، ويتم بث محتواها المتنوع على مدار الساعة، وتقدم القناة خدماتها بشكل مجاني تماماً على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة السكرية حكايات الجديد بآخر تحديث 2024

مجموعة قنوات السكرية بشكل عام وقناة “السكرية حكايات” تحديداً تشغل مكانة مهمة ضمن القنوات التلفزيونية العربية في الوقت الحالي وتحظى بجماهيرية كبيرة، ويأتي التردد الجديد للقناة على النايل سات بالتفاصيل التالية.

التردد: 11687

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الاستقطاب: عمودي

تجدر الإشارة إلى أن قناة السكرية حكايات تبث برامجها بدقة عالية الجودة HD، ولكن يمكن للمشاهدين استقبالها بدون مشاكل على أجهزة التلفزيون العادية وأجهزة الاستقبال العادية.