بزيادة 1500 جنيه.. متى موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بجدول الزيادات الجديد

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، ان صرف معاشات شهر فبراير 2024 يوافق بداية الشهر وهو 1-2-2024، على أن يُراعي بأن ذلك جاء بعد تبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر الذي وافق فيه الصرف قبل إجازة 25 يناير، فضلاً عن أن الهيئة لم تُصدر أي بيانات رسمية تُفيد بتقديم أو تبكير الصرف لأصحاب المعاشات، مما يُشير ذلك إلى أن الصرف يكون في الموعد الرسمي المنوط به من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية.

الإستعلام عن معاشات فبراير 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن صرف المعاشات شهر فبراير 2024، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الرسمي.

كذلك يتم إدخال اسم صاحب المعاش.

إدخال رقم البطاقة القومي الخاص بصاحب المعاش.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالصرف.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

وحددت هيئة التأمينات الاجتماعية، الجدول الجديد لصرف معاشات شهر فبراير 2024، وفقًا لما يلي:-