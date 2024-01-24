ننشر.. موعد مباراة مصر في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا بعد التعادل مع الراس الاخضر

تصدر موعد مباراة مصر في دور الـ16 عناوين محركات البحث منذ اللحظات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من يناير، وذلك تزامناً مع انتهاء مباراة مصر والرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وتأهل المنتخب المصري بصعوبة إلى دور الستة عشر في البطولة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، ونكشف عبر موقع البديل عن موعد مباراة مصر في دور ال 16 فتابعونا.

موعد مباراة مصر في دور الـ16

انتهت مباراة منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا بتعادل إيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق أمام منتخب الرأس الأخضر، وسجل لمصر كل من محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد، وتُقام مباراة مصر في دور الـ16 يوم الأحد الموافق 28 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستكون المباراة ضد صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة، حيث يتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخب الكونغو في المركز الثاني برصيد نقطتين، وزامبيا في المركز الثالث بنفس الرصيد، في حين تحتل تنزانيا المركز الرابع بنقطة واحدة.

ترتيب مجموعة مصر

في ختام مباريات المجموعة الثانية، احتل منتخب الرأس الأخضر المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، في حين جاء منتخب مصر في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، واحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين، بينما يحتل منتخب موزمبيق المركز الرابع برصيد نقطتين أيضًا، وتأهل كلاً من الرأس الأخضر ومصر إلى دور الستة عشر في كأس أمم أفريقيا، بينما غادر كلاً من غانا وموزمبيق البطولة ليأتي ترتيب المجموعة كالآتي: