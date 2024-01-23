ننشر.. جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 بعد تعادل بين مصر والراس الاخضر

نستعرض عبر موقع البديل جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024، حيث بدأت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الخميس الماضي، وبما أننا دخلنا في المرحلة الحاسمة من البطولة يتساءل الكثير عن جدول المباريات القادمة، وتُقام البطولة في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير القادم، وتأهل منتخب مصر للدور الـ16 بعد التعادل أمام الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق، ليكون أول المنتخبات العربية التي تتأهل للدور القادم.

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 دور الستة عشر

متصدر المجموعة الرابعة – ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.

وصيف المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثالثة.

متصدر المجموعة الأولى – ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

وصيف المجموعة الثانية – وصيف المجموعة السادسة.

متصدر المجموعة الثانية – ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

متصدر المجموعة الثالثة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.

متصدر المجموعة الخامسة – وصيف المجموعة الرابعة.

متصدر المجموعة السادسة – وصيف المجموعة الخامسة.

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 ربع النهائي

الفائز من المباراة 2 – الفائز من المباراة 1.

الفائز من المباراة 4 – الفائز من المباراة 3.

الفائز من المباراة 6 – الفائز من المباراة 5.

الفائز من المباراة 8 – الفائز من المباراة 7.

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 نصف النهائي

الفائز من المباراة 1-2 ضد الفائز من المباراة 4-3.

الفائز من المباراة 5-6 ضد الفائز من المباراة 7-8.

وتستكمل اليوم باقي منافسات دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا المقامة في ساحل العاج، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بتاريخ 11-2-2024، ويظل المنتخب المصري هو الأكثر تتويجاً بالبطولة، حيث فاز بها 7 مرات في تاريخه.