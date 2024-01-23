هنا الآن pdf كشوفات تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لدى منصة مظلتي

منصة مظلتي من المنصات التي يمكن الاعتماد عليها للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق في حالة ظهورها من قبل وزارة العمل العراقية حيث أصبح الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر المواضيع التي يفكر بها ويتساءل عنها المواطنون العراقيون في الآونة الأخيرة، وذلك لمعرفة الأسماء التي تم قبولها للحصول على دعم الحكومة العراقية التي تسعى بشكل دائم إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا للدعم ولتحسين الأوضاع المادية وخاصةً بعد التدهور الاقتصادي الذي أدى إلى رفع الأسعار وغلاء المعيشة في البلاد، وقد أعلنت الحكومة العراقية عن إمكانية معرفة أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية عند ظهورها.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

يمكن للمواطنين في العراق معرفة الأسماء التي تم قبولها في الرعاية الاجتماعية من خلال الاستعلام عن كشوفات الأسماء المشمولة عبر منصة مظلتي الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

بدايةً اذهب إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الرابط الخاص بها.

اختر رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

اكتب كافة المعلومات والبيانات الخاصة بك أو بالشخص المتقدم.

انقر فوق زر “تحميل الكشوفات”، وبذلك يصبح بإمكانك الاستعلام عن أسماء المشمولين بكل سهولة.

أبرز الشروط للقبول في الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم