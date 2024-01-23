ثبت التردد الجديد لقناة MBC 2 للأفلام على القمر الصناعي “نايل سات” بآخر تحديث (يناير 2024)

أعلنت قناة MBC 2 عن تحديث ترددها الجديد بهدف تحسين جودة البث، وتعتبر هذه القناة واحدة من أبرز القنوات المفضلة لعشاق الأفلام الأجنبية، يجدر بالذكر أن القناة تسعى جاهدة لعرض جميع الأفلام الجديدة المترجمة التي يتطلع إليها الكثيرون من المشاهدين، ومن اللافت للانتباه أن القناة قد نجحت في جذب جمهور هائل من مختلف الدول حول العالم منذ إطلاقها، حتى أصبحت MBC 2 تعتبر واحدة من القنوات العالمية التي يتابعها الكثيرون، وسنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل التردد الجديد للقناة.

لمحة عن قناة MBC 2 لعرض أفلام هوليوود المترجمة

تعد مجموعة قنوات MBC من أشهر باقات القنوات الفضائية العربية، ومن أبرزها قناة MBC 2 التي كانت أول قناة عربية مخصصة لعرض الأفلام الأجنبية المترجمة، ونالت القناة استحسان وثناء الجمهور العربي وخصوصاً الشباب المحب والمتابع لأخبار المشاهير وآخر العروض السينمائية في هوليود، وما جعل القناة أكثر شهرة هي اهتمامها بحذف المشاهد غير المناسبة مع ثقافاتنا وتقاليدنا العربية، مما يجعل جميع الأفلام التي تعرضها مناسبة للعرض أمام العائلة.

تردد قناة MBC 2 أفلام الجديد بآخر تحديث 2024

يمكنكم الآن تثبيت تردد قناة MBC 2 بسهولة عبر القمر الصناعي نايل سات، باستخدام التردد الجديد الموضح في النقاط التالية.

التردد: 11271

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تجدر الإشارة إلى أن القناة سيكون اسمها على قائمة القنوات “MBC 2″، وهي تبث برامجها بدقة عالية الجودة HD، ولكن يمكن للمشاهدين استقبال MBC 2 بدون مشاكل على أجهزة التلفزيون وأجهزة الاستقبال العادية.