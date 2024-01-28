‏خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية نظام الرعاية الاجتماعية لمساعدة المواطنين الأشد فقرًا وحاجة من أجل حياة كريمة بصورة مستمرة ودائمة، بشكل قانوني، وضمان وصول الحماية لكافة المستحقين في بغداد وبقية المحافظات، فكل مواطن يعاني من آفة الفقر يستحق الإعانات المادية والنقدية التي تقدمها الدولة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

من المفترض أن تعلن وزارة العمل في الوقت الحالي عن قائمة المشمولين بعد أن قامت الدولة بتحديد المستحقين بعد مراجعة الشروط الموضوعة، من أجل معرفة المستحقين لراتب الرعاية، ومن أجل تحميل الكشف يجب اتباع الخطوات التالية:

‏تسجيل الدخول عبر منصة مظلتي الرقمية من هنا.

‏اختيار الأيقونة التي تحمل الاسم هيئة الرعاية الاجتماعية.

ثم اختيار الاستعلام عن كشف أسماء المشمولين.‏

تحديد رقم الوجبة التي تبحث عنها.

‏تحديد المحافظة التابع لها المواطن المستحق.

‏كتابة كل البيانات المطلوبة ثم الضغط على ايقونة استعلام.

‏بعد إتمام كافة الخطوات سيتم إظهار ‏ملف الكشف.

‏قم بتحميل الملف ومن ثم البحث عن الاسم المراد الاستعلام عنه.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

‏وضعت وزارة العمل بعض الشروط التي تحدد من خلالها المستحقين للرعاية الاجتماعية وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: