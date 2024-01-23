أمطار خفيفة وضباب.. حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية ليوم الثلاثاء الموافق 11-07-1445 هـ / 2024/01/23 م

نشر المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقعاته عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-07-1445 هـ / 2024/01/23 م، حيث من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية، في الوقت نفسه يمكن حدوث هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة إضافة إلى تبوك، كما يتوقع تكون الضباب في بعض مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، وقد يمتد الضباب حتى منطقة تبوك.

درجات الحرارة بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 11-07-1445 هـ في أهم المدن السعودية

الرياض: 28 / 13 – عوالق.

مكة: 34 / 21 – غائم جزئي.

جدة: 32 / 22 – غائم جزئي.

سكاكا: 21 / 9 – غائم جزئي.

حائل: 24 / 12 – غائم جزئي.

الباحة: 20 / 9 – غائم جزئي.

عرعر: 22 / 10 – غائم جزئي.

المدينة المنورة: 29 / 17 – غائم جزئي.

تبوك: 21 / 7 – غائم جزئي.

وادي الدواسر: 29 / 14 – عوالق.

المجمعة: 28 / 13 – عوالق.

الدوادمي: 28 / 13 – عوالق.

بريدة: 29 / 14 – عوالق.

الخرج: 28 / 13 – عوالق.

أبها: 21 / 8 – ضباب.

جازان: 31 / 24 – ضباب.

الدمام: 27 / 14 – صحو.

شرورة: 28 / 15 – صحو.

نجران: 26 / 12 – صحو.

حالة البحر والسواحل في المملكة اليوم 2024/01/23 م

في البحر الأحمر يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، ويصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، بينما يتراوح بين متر ومترين على الجزء الشمالي، وستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى 50 كم/ساعة في اتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، بينما حالة البحر تكون خفيفة على الجزء الأوسط والجنوبي، ومتوسطة الموج على الجزء الشمالي، مع وجود مائج على مضيق باب المندب.

أما في الخليج العربي، فحالة البحر تكون متوسطة الموج على الجزء الشمالي، وخفيفة الموج على الجزء الجنوبي، وسوف تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتتجول بين شمالية غربية إلى شمالية شرقية قبل أن تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ونصف متر على الجزء الجنوبي.