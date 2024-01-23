مبروك لجميع الطلاب.. لينك نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 عبر الموقع الرسمي

شهدت عمليات البحث ازدياداً كبيراً من قبل الطلاب وأولياء الأمور الباحثين عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 على موقع بوابة التعليم الأساسي، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي بعد الانتهاء من التصحيح، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات جرت بسلاسة ودون أي شكوى، كما أكد المصدر أن الوزارة قد حرصت على مراقبة عمليات التصحيح والمراجعة بدقة، وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة في الدولة.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

أعلنت بعض المدارس الابتدائية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية أنه سيتم نشر نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام 2024 على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأوضحت هذه المدارس أنها قد انتهت من عملية تصحيح امتحانات الترم الأول، واعتمدت درجات الطلاب في المواد وقامت بتجميع النتائج للإعلان عنها قريباً، كما يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الأساسي، أو يمكنك الدخول مباشرة على موقع “نتيجة نت“. اختر نتيجة الصف التي تريده. حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. ادخل اسم الطالب. أدخل رقم الجلوس. انقر على زر “عرض النتيجة”، حيث ستظهر النتيجة بالدرجات الكاملة للطالب.

ألوان نتائج الصف الرابع والخامس الابتدائي 2024

تُستخدم ألوان محددة لتوضيح مدى تحقيق الطالب للمهارات والمعرفة المطلوبة في نتائج الفصل الدراسي الأول، وإليك شرح تلك الألوان:

اللون الأزرق:

يرمز إلى تجاوز الطالب لتوقعات المعلم بنجاح.

تم اكتساب المهارات والمعرفة المطلوبة بنسبة تتراوح من 85 إلى 100%.

اللون الأخضر:

يُظهر وجود المعرفة والمهارات المطلوبة.

تتراوح نسبة تحقيق المتعلم من 65 إلى أقل من 85%.

اللون الأصفر:

يشير إلى احتياج المتعلم إلى تحسين مستواه.

تتراوح درجات المتعلم من 50 إلى أقل من 65%.

اللون الأحمر: