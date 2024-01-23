نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2024 برقم الجلوس …بوابة التعليم الأساسي

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2024 برقم الجلوس، التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خاصة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وأكدت الوزارة إلى أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2024 من خلال الخطوات التي سوف نستعرضها لكم خلال السطور التالية……

نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أو الوزارة أنتهت من رفع نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2024 ، على الموقع الرسشمي للوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة وسط سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وأشار تالدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم أن الوزارة سعيدة بنتائج الصف السادس الإبتدائي 2024، والتي تخطت الـ 80% وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة، لتكون هذه الدفعة الأولى للشهادة الإبتدائية في المنظومة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة قبل 6 سنوات .

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الإبتدائي 2024 الترم الأول

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت .

ثم ادخل على نتائج الطلاب بعد ذلك اختر نتائج الصف السادس الإبتدائي.

ثم ادخل رقم جلوس الطالب .

بعد ذلك اضغط على “عرض النتيجة”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب بالألوان في جميع المواد .

نظام تقييم الصف السادس الإبتدائي 2024